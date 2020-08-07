سفير مصر ببيروت يكشف تفاصيل الجسر الجوي المصري إلى لبنان

التقى السفير المصري لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في عين التينة.





وقال علوي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء إن حركة الجسر الجوي المصري الى لبنان بدأت بالفعل بعدما وصلت أولى الطائرات أمس وستوالى باقى الطائرات الوصول على مدار الأيام القادمة، لتحقيق مراحل الجسر الاربعة.





وأوضح الدكتور ياسر علوي أن مراحل الجسر الأربعة هي المساعدات الدوائية، مساعدات الطحين لتعويض اى خسائر لبنانية او نقص فى القمح، أطقم طبية للمساعدة وصولا إلى مرحلة المساعدة بالزجاج ومواد البناء اللازمة لترميم الخسائر.





وكان انفجار قد وقع في مرفأ بيروت قد أسفر عن مقتل أكثر من 150 قتيلا وما يزيد على 5000 مصاب.









وكانت أولى طائرات الجسر الجوي المصري قد وصلت أمس إلى لبنان لتقديم الدعم والمساعدة بعد كارثة تفجير مرفأ بيروت.



