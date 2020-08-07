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رياضة

مرتضى منصور يبرئ نفسه من التقصير مع مدربي الفريق الأجانب

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أن الزمالك لم يقصر مع المدربين السابقين للفريق سواء البرتغالي فيريرا أو السويسري كريستيان جروس.

وقال رئيس النادي خلال جلسته مع أصحاب الجروبات والصفحات الزملكاوية إن النادي قام بدفع كافة المستحقات الخاصة بفيريرا، وحرص على تكريم جروس بعد انتهاء عقده، وحتى قضية النقاز مازالت في القضاء  واللاعب  مديون لنادي الزمالك ولم يقصر معه في أية مستحقات.


وتابع : "جروس ذهب إلى نادي الصيد يلعب الكرة وطالبناه بالحضور للنادي للحصول على مستحقاته ولكنه لم يأت، ومع ذلك أي شخص يقوم برفع دعوي ضد النادي يخسرها بدليل مايوكا وغيره من اللاعبين لأن موقفنا سليم".
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