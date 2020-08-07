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رياضة

لن أكذب من أجل الزمالك.. ميدو يرد على هجوم جماهير الأبيض

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:22 م
ميدو
ميدو
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محمد السعيد
رد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على الانتقادات التي وجهت له من قبل بعض جماهير نادي القلعة البيضاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأثار ميدو غضب بعض جماهير الزمالك، بعد اعتراضه على عدم طرد محمد حسن لاعب وسط الزمالك خلال الشوط الأول، من مباراة المصري أمس ضمن مؤجلات الدوري.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر: "ليس معنى أني زملكاوي أن أكذب من أجل الزمالك، محمد حسن استحق الطرد في خلال مباراة الأمس".

وتابع:" أنا زملكاوي لكني  أعمل في الإعلام، لا بد أن أقول الحق وأكون محايدا كي استطيع النظر في أعين أولادي".
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