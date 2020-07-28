لا للتعصب.. ميدو وحسام غالي يتبادلان قمصان الأهلي والزمالك على الهواء

عبر حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة عن استيائه من الصراعات المتواجدة داخل الساحة الرياضية المصرية بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".





وقال حسام غالي خلال لقائه ببرنامج " أوضه اللبس"،الذي يقدمه أحمد حسام ميدو والمذاع عبر فضائية " النهار"، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رمز الأهلاوية وسأدعمه في أي انتخابات".





وأوضح حسام غالي أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب مصر كان يستفز لاعبي الأهلي باستمرار، متابعا:" كوبر اتهمنا في بعض الأحيان بالفوز بالحكام ".





واختتم حسام غالي وأحمد حسام ميدو حديثهما بالدعاء لإنهاء التعصب بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، من خلال ارتداء قميص القلعتين على الهواء مباشرة .





وردد الثنائي: "لا للتعصب بين جماهير الكرة المصرية خصوصا الأهلي والزمالك".