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رياضة

لا للتعصب.. ميدو وحسام غالي يتبادلان قمصان الأهلي والزمالك على الهواء

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:51 ص
حسام غالي أحمد حسام
حسام غالي أحمد حسام ميدو
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حسام الحارتي

عبر حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة عن استيائه من الصراعات المتواجدة داخل الساحة الرياضية المصرية بين قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك".


وقال حسام غالي خلال لقائه ببرنامج " أوضه اللبس"،الذي يقدمه أحمد حسام ميدو والمذاع عبر فضائية " النهار"، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رمز الأهلاوية وسأدعمه في أي انتخابات".


وأوضح حسام غالي أن هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب مصر كان يستفز لاعبي الأهلي باستمرار، متابعا:" كوبر اتهمنا في بعض الأحيان بالفوز بالحكام ".


واختتم حسام غالي وأحمد حسام ميدو حديثهما بالدعاء لإنهاء التعصب بين  قطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك"، من خلال ارتداء قميص القلعتين على الهواء مباشرة .


وردد الثنائي: "لا للتعصب بين جماهير الكرة المصرية خصوصا الأهلي والزمالك".

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