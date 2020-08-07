لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة| طوارئ بمكتب التنسيق المركزي لجامعة عين شمس

واتخذت جامعة عين شمس كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب وذويهم والعاملين، حيث تم توفير 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق منعًا للتزاحم مع إلزام الطلاب بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات علي ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات عن 25٪ من سعة القاعة، كما يتم تعقيم القاعات بشكل دوري لمنع عدوى فيروس كورونا.
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ويتم تقديم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذو خبرة في أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها، شروط التشعيب لأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح والإرشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطلاب.
مع إتاحة أرقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق الإلكتروني للرد على أي استفسارات وكذا اتاحة الاستفسارات من خلال الإيميل الرسمي [email protected]
كما اتخذت الجامعة كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – وشعبة التربية الموسيقية) ومن المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها من خلال موقع التنسيق الالكترونى التابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى :www.tansik.egypt.gov.eg
عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب فى أدائها، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذى يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذى يرغب فى أدائه.