غدا... جامعة عين شمس تستضيف لأول مرة مكتب التنسيق المركزي للثانوية العامة

استعدت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني وإشراف الدكتور عبدالفتاح سعود – نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمكتب التنسيق المركزي ومعامل التنسيق الإلكتروني المميزة وعددها ١٣ معملا بمختلف كليات الجامعة، لتسجيل رغباتهم خلال الخطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتي تستمر في الفترة من ٨ وحتى ٢٠ من أغسطس الجاري.





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أعرب د. محمود المتيني رئيس جامعة عين عن عظيم التقدير لثقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاســــــة الدكتور خالد عبد الغفار في اختيار جامعة عين شمس لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي للمرة الأولى في تاريخ الجامعة.





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وأكد حرص الجامعة على توفير كافة التجهيزات و الاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق حتى نهاية أكتوبر المقبل ، وفي هذا السياق خصص قطاع التعليم والطلاب برئاسة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المباني الملحقة بمسرح جامعة عين شمس وصالة الالعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية لتكون مقرًا لمكتب التنسيق المركزي حرصا على إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بالوزارة ومكانة الجامعة؛ وبما يحقق مصلحة الطلاب المقبلين على الحياة الجامعية وبما يعكس صورة مشرفة للجامعات المصرية ككل.





ويستعد قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة لاستقبال ماراثون تنسيق الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والشهادات الفنية للقبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2020/2021 من خلال 13 معملا في خمس كليات هي :





(الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.





وهي معامل مجهزة تماما لاستقبال طلاب الثانوية العامة لاتاحة تسجيل رغباتهم إلكترونيا.





من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg





وتتخذ معامل التنسيق الإلكتروني كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا لضمان سلامة الطلاب وذويهم والعاملين، حيث تم توفير 300 جهاز كمبيوتر بمعامل التنسيق منعًا للتزاحم مع إلزام الطلاب بارتداء الكمامات للتسجيل على دفعات علي ألا تزيد نسبة الإشغال بالقاعات عن 25٪ من سعة القاعة، كما يتم تعقيم القاعات بشكل دوري لمنع عدوى فيروس كورونا.





ويتم تقديم خدمة التنسيق الإلكتروني من خلال فريق عمل ذو خبرة في أعمال التنسيق وعلى دراية ببرامج الجامعة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة وشروط القبول بها، وشروط التشعيب بأقسام الكليات المختلفة لتوجيه النصح والارشاد في كيفية ترتيب الرغبات للطلاب.









مع اتاحة ارقام تليفونات فريق العمل على موقع التنسيق الإلكتروني للرد على أي استفسارات وكذا اتاحة الاستفسارات من خلال الإيميل الرسمي [email protected]









كما اتخذت الجامعة كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء استعدادات استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية – شعبة التربية الموسيقية) ومن المقرر أن يبدأ التسجيل الإلكترونى بها من خلال موقع التنسيق الالكترونى التابع لوزارة التعليم العالى وذلك على الرابط التالى :www.tansik.egypt.gov.eg





عن طريق استخدام الرقم القومى ورقم جلوس الطالب ، ثم إدخال البيانات الشخصية الخاصة به واختيار اختبارات القدرات الراغب فى أدائها ، وفى نهاية عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة الإيصال الذى يفيد تسجيل رغبته ونوع اختبار القدرات الذى يرغب فى أدائه.