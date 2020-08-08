حتحوت يكشف دور الزمالك وبيراميدز الخفي في تعثر مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي.. فيديو

قال الإعلامي هانى حتحوت، إن رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد المعار هذا الموسم للنادي الأهلي، ابتعد عن القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.





وأضاف هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن رمضان صبحي، غاضب من تعامل الأهلي في صفقاته، ويرى أن التعاقد مع كهربا وطاهر محمد عبارة عن "لى ذراع" للتوقيع أو الاستمرار بضغوط مع الفارس الأحمر.





وأوضح حتحوت، أن الأهلي وضع امتيازات أمام اللاعب الشاب، ويحصل بموجب العقد الجديد، على 15 مليونا فى الموسم، بجانب وجود بند يسمح له بالرحيل، حال حضور عرض أوروبي قوي.





ولفت حتحوت، إلى أن هدرسفيلد لا يرغب فى عودة رمضان صبحي، لكن يرغب في تسويقه بعد عرضين أولهما من بيراميدز والثاني عن طريق شركة تسويق تتحدث باسم الزمالك، وهدفها المغالاة على الأهلي والمزاحمة.





كما أفاد حتحوت، أن رمضان صبحي، أخطر وكيل أعماله أن هدفه الأول اللعب في أوروبا، ولا يمانع اللعب في الخليج، حال وصول عرض كبير.





وأكد حتحوت، أن هدرسفيلد أخطر الأهلي بمنع مشاركة رمضان صبحي، في المباريات أو التدريبات، كما طالب اللاعب بالعودة للالتحاق بتدريباته الجماعية بالفترة المقبلة.



