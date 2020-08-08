AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد سمير: فييرا رحل عن الزمالك بسبب مستحقات اللاعبين

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:03 ص
فييرا
فييرا
Advertisements
محمد رشاد
كشف أحمد سمير مدير قطاع الناشئين بنادي الزمالك ونجم الفريق السابق، أنه عانى من تأخر مستحقاته لمدة 3 سنوات خلال الفترة التي قضاها في النادي قائلا: "مفيش رئيس في تاريخ الزمالك جاب حق النادي زي مرتضى منصور".

وتابع سمير في تصريحات لقناة الزمالك، مع الإعلامي أحمد جمال، أن البرتغالي فييرا رحل عند نادى الزمالك خلال فترة تواجده بالنادي، بسبب تأخر مستحقات اللاعبين".

وتابع نجم الفريق الأبيض السابق، أن اللاعب حسين ياسر المحمدي كان لاعبا مؤثرًا في الزمالك وترك بصمة مع الفريق".

وعن فوز الزمالك على المصري مؤخرا، قال سمير أن الزمالك بات متمرسا في التعامل النفسي مع المباريات الكبيرة وهو كان يفتقده الفريق في السابق".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شكوى جديدة ضد الزمالك في المحكمة الرياضية الدولية.. تفاصيل

محامي النقاز: تضارب المصالح سيدفعنا لتقديم شكوى ضد نبيل أبو زيد فى الفيفا| تفاصيل

عبدالغنى مستمر مع الفريق.. مرتضى منصور: صرف مستحقات لاعبي الزمالك الخميس المقبل..فيديو

مرتضى منصور يبرئ نفسه من التقصير مع مدربي الفريق الأجانب

هاني زادة: مرتضى منصور دفع مستحقات متأخرة لـ 19 لاعبا تعاقد معهم ‏ممدوح عباس

ترشيحاتنا

شادي محمد يكشف لـ صدى البلد تأثير رحيل رمضان صبحي على الأهلي

كفارة الجماع وقت الحيض.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع.. فيديو

ممثلة مصرية تصادف وجودها في لبنان وقت الانفجار تكشف ساعات من الرعب

تسهيلا على طلاب الثانوية العامة.. عناوين وأماكن مكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس

خالد عكاشة: ما قام به ماكرون في الشارع اللبناني يحتاج إلى الانتباه والحرص

مفيش نعيما.. أحمد سعد يشارك جمهوره بصورة جديدة على الشاطئ

AdvertisementS

قرار عاجل من الكاف بشأن حضور الجماهير فى مباريات الأهلي والزمالك.. فيديو

بشرى لـ الأهلي.. شوبير يعلن تمديد إعارة رمضان صبحي

كم الغل والتكسير غريب.. تعليق مؤثر من زوجة الخطيب عقب تعرض منزلهم للسرقة

عمر ربيع ياسين يكشف مفاجآت: فيلا محمود الخطيب لم تتعرض للسرقة.. فيديو

دوري أبطال أوروبا.. بنزيما يتعادل لـ ريال مدريد في شباك مانشستر سيتي

بسبب دنيا سمير غانم| لاعبة يوفنتوس تفجر موجة من السخرية فى مصر

أخبار الرياضة.. مدير بيراميدز في إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي.. تعليق مؤثر من زوجه الخطيب عقب سرقة منزلهم

إكرامي: عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلته.. فيديو

اخبار الزمالك.. طارق حامد يعود للتدريبات.. وتفاصيل مكالمة مرتضى منصور وتركي آل الشيخ

حتحوت يكشف دور الزمالك وبيراميدز الخفي في تعثر مفاوضات الأهلي مع رمضان صبحي.. فيديو

رمضان صبحي لن يستمر في الأهلي.. حماه يفجر مفاجأة

جوارديولا يكشف تفاصيل حديثه مع زيدان عقب قمة أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعتقدوه قتيلًا.. الصدفة تنقذ رجلًا سقطت فوقه سيارة في انفجار بيروت

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو

مزايا وخدمات خيالية.. جولة داخل منتجع سياحي فاخر بتكلفة إقامة 50 ألف دولار في الليلة