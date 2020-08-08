خطوات إجراء امتحانات الدراسات العليا بجامعة الأزهر

بدأت اليوم، امتحانات الدراسات العليا، لطلاب وطالبات جامعة الأزهر، ونظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتيسيرا على الطلاب فقد تقرر أن تعقد امتحانات الطلاب الذين لهم حق دخول الامتحان فى العام الجامعى 2019/ 2020 الدور الأول بأقرب مكان لمحل سكنهم طبقا لما ورد فى ملفات القيد وعليه.









ولكيفية اجراء الامتحان، يقوم



الطالب بالدخول على الرابط من هنا والتى تسمح للطالب بالدخول على صفحته الخاصة بالكلية علما بأنه سيسمح للطالب الدخول للمرة الأولى فقط بالاسم ومن ثم سوف يجد الطالب جميع البيانات الخاصة به ( الاسم – رقم الجلوس – الرقم الأكاديمي - كلية القيد- كلية الامتحان التى سوف يؤدى الطالب الامتحان بها).

وناشدت كلية الدراسات العليا، الطلاب الذين يرغبون فى أداء الامتحان خلافا عما هو وارد فى ملف القيد أن يبادروا بتعبئة الطلب المرفق لتغيير مكان الامتحان وذلك خلال يومين من تاريخ الإعلان مشفوعا بصورة بطاقة الرقم القومى.





وينبغي على الطالب الاحتفاظ بالرقم الأكاديمي والذى سوف يتعامل به داخل الكلية من خلال قاعدة البيانات، علما بأنه لن يلتفت إلى الطلبات التى لم يرفق بها بطاقة الرقم القومي أوصورة من جواز السفر أو التى تكرر بها أكثر من مكان.





الخطوات التى يجب اتباعها بعد الدخول على الرابط

1- سوف تفتح لك نافذة صفحة الكلية ( الخدمات الإلكترونية) على شبكة الانترنت

2- الصفحة مزيلة باللون الاصفر ( التسجيل والتعرف على الرقم الإكاديمي) يضغط عليه

3- تنتقل إلى صفحة (هل تريد التعرف على الرقم الإكاديمي) ومن ثم اختر (كلية الدراسة القيد- الفرقة – القسم الاسم ) ثم ادخل رمز التحقق بالأرقام الانجليزية ثم اضغط استعلام.

3- تنتقل إلى صفحة بيانات الطالب – احفظ رقمك الإكاديمى – اكتب رمز التحقق اضغط دخول

4- الّان انت على صفحتك الخاصة بك على صفحة الكلية أمامك لينك باللون الأزرق ( نموذج التعديل) قم بتحميله. على جهازك وتعبئته وتوقيعه

5- اضغط على الرابط (لرفع طلب تغيير مكان لجنة الامتحان)

6- قم بتعئبة الاستمارة كاملة البيانات وتعرف على مكان الامتحان.

7- اذا كانت لديك الرغبة فى تغيير مكان الامتحان اكتب الكلية الأقرب لمحل سكنك.

8 قم برفع طلب تغيير مقر الامتحان وصورة الرقم القومى أو جواز السفر ثم اضغط إرسال.



