قبل مباراتهما غدا.. حلمي طولان يهدد الأهلي بورقته الرابحة

أكد حلمى طولان، المدير الفني لإنبي، أن فريقه جاهز للمواجهة الصعبة المرتقبة أمام الأهلي، غدًا الأحد، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع رقم 15 من الدوري الممتاز.









واستؤنفت بطولة الدوري المصري، بعدما تم تجميد النشاط منذ أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة كورونا.









وقال طولان إن الفريق خاض أكثر من ودية قوية استعدادا لعودة الدوري، آخرها أمام مصر المقاصة، والتي فاز بها الفريق البترولي بنتيجة 4-1.









وأشاد طولان بتألق أحمد علي في هذه المباراة، مشيرًا إلى أنه ظهر بمستوى متميز وسجل "هاتريك" من جمل تكتكية، وسيكون أحد أهم أوراقه الرابحة أمام الأهلي، بجانب عمرو ناصر.









وأضاف حلمي طولان في حديثه، أنه كان يرغب بشدة في مشاركة لاعبه محمد شريف، المعار من صفوف الأهلي في المباراة، لكن لا يحق له المشاركة في اللقاء، طبقًا للعقد المبرم بين الناديين والـذي يتضمن عدم مشاركته، مؤكدًا أن عدم مشاركة اللاعب في اللقاء خسارة فنية كبيرة.







