AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل مباراتهما غدا.. حلمي طولان يهدد الأهلي بورقته الرابحة

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:08 ص
حلمي طولان
حلمي طولان
Advertisements
إسراء أشرف
أكد حلمى طولان، المدير الفني لإنبي، أن فريقه جاهز للمواجهة الصعبة المرتقبة أمام الأهلي، غدًا الأحد، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الأسبوع رقم 15 من الدوري الممتاز.


واستؤنفت بطولة الدوري المصري، بعدما تم تجميد النشاط منذ أكثر من 4 أشهر، بسبب جائحة كورونا.


وقال طولان إن الفريق خاض أكثر من ودية قوية استعدادا لعودة الدوري، آخرها أمام مصر المقاصة، والتي فاز بها الفريق البترولي بنتيجة 4-1.


وأشاد طولان بتألق أحمد علي في هذه المباراة، مشيرًا إلى أنه ظهر بمستوى متميز وسجل "هاتريك" من جمل تكتكية، وسيكون أحد أهم أوراقه الرابحة أمام الأهلي، بجانب عمرو ناصر.


وأضاف حلمي طولان في حديثه، أنه كان يرغب بشدة في مشاركة لاعبه محمد شريف، المعار من صفوف الأهلي في المباراة، لكن لا يحق له المشاركة في اللقاء، طبقًا للعقد المبرم بين الناديين والـذي يتضمن عدم مشاركته، مؤكدًا أن عدم مشاركة اللاعب في اللقاء خسارة فنية كبيرة.


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بينما يأتي إنبي في المركز الـ7 برصيد 25 نقطة من 18 مباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء مباراة إنبي والإسماعيلي الودية

حلمي طولان: أتمنى مشاركة محمد شريف أمام الأهلي ولكن نحترم العقود.. فيديو

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

ترشيحاتنا

علامة ملحوظة تشير إلى الإصابة بالزهايمر.. احترس منها

استشارى مناعة يكشف أسباب انخفاض إصابات كورونا فى مصر

الحماية المدنية تسيطر على حريق حادث سيارات الطريق الدائري.. صور

شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

نرمين الفقى تشعل السوشيال ميديا بصور على شاطئ البحر.. شاهد

درجة الحرارة لا تؤثر عليه.. استشاري جهاز هضمي يوضح كيفية القضاء على فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها