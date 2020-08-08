AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استطلاع: الليكود يحافظ على قوته كأكبر حزب في الكنيست

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:19 ص
الليكود يحافظ على
الليكود يحافظ على قوته كأكبر حزب في الكنيست
Advertisements
سمر صالح
أظهر استطلاع رأي جديد أن حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو يظل هو القوة الكبرى في الكنيست بحصوله على 31 مقعدًا، بينما حزب "كاحوال لافان" برئاسة بيني جانتس الذي كان في الانتخابات السابقة قبل تفككه القوة الثانية وهو حاصل الآن على 11 مقعدًا فقط.

وقبل حوالي أسبوعين من حل الكنيست، في حال لم يتم المصادقة على ميزانية حتى تاريخ 25 أغسطس المقبل، سيتم الذهاب الى انتخابات إسرائيلية جديدة في شهر نوفمبر القادم.
 
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته القناة 12 العبرية، فإنه بعد حزب "الليكود" يأتي حزب "يش عتيد-تيلم" برئاسة يائير لابيد بحصوله على 18 مقعدًا، أما تحالف "يمينا" اليميني المتشدد برئاسة نفتالي بينت فيحصل على 16 مقعدًا، بينما "القائمة المشتركة" التي تمثل العرب في الكنيست تحصل على 15 مقعدًا.
 
وفيما يتعلق بالأحزاب اليمينية المتدينة فيحصل حزب "شاس برئاسة ارييه درعي على 8 مقاعد، كما ويحصل حزب "يهوديت هتوراة" برئاسة يعقوب ليتسمان على 8 مقاعد ايضًا.
 
وبموجب الاستطلاع فحزب "يسرائيل بيتيتو" بزعامة أفيجدور ليبرمان يحصل على 7 مقاعد وحزب "ميرتس" اليساري يحصل على 6 مقاعد فقط.
 
وبين الاستطلاع أنه على الرغم من تراجع حزب "الليكود" في استطلاعات الرأي، فإن كتلة اليمين تحافظ على قوتها بمعدل 63 مقعدا.
 
وفي السؤال حول من الأنسب لتولي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أجاب 38% من المستطلعة آراؤهم أن نتنياهو هو الأنسب فيما صوت 19% فقط لصالح جانتس.
 
وردا على سؤال على من تقع مسؤولية الذهاب إلى انتخابات جديدة، أجاب 42% من المستطلعين أن نتنياهو هو السبب، وفي المقابل، ألقى 14% فقط اللوم على جانتس، بينما قال 31% أن المسؤولية تقع على الاثنين نتنياهو وجانتس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استطلاع يكشف تراجع قوة تأثير نتنياهو وحزبه.. اعرف السبب

غضب شعبي من نتنياهو وتراجع كبير لحزب الليكود.. استطلاع جديد يكشف مفاجأة

التليفزيون الإسرائيلي: استياء عام من أداء نتنياهو

ترشيحاتنا

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها

ضاحي خلفان: أتحدى حسن نصر الله في تلاوة جزء عم عن ظهر غيب

حبة عنب تنهي حياة رضيع بطريقة مأساوية

طائرة المصريين الثلاثة ضحايا انفجار بيروت تصل مطار القاهرة

رسالة غاضبة من نوال الزغبى: هتروحوا من غضب ربنا فين

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفحم 7 سيارات.. المعاينة الأولية والتفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري.. صور

بكاش مايوه.. شذي حسون تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

غير تقليدية وبسيطة.. 15 صورة تكشف إطلالات يسرا اللوزي فى عيد ميلادها