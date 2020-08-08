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رياضة

الدوري السعودي.. 3 أزمات تواجه الاتحاد قبل مواجهة الأهلي في ديربي جدة

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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إسراء أشرف

يلتقي الاتحاد، مع نظيره الأهلي في ديربي جدة، غدًا الأحد، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة رقم 24 من الدوري السعودي للمحترفين.


ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي، برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 40 نقطة.


ويتطلع البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق الاتحاد لتخطي عدة تحديات قبل اللقاء المهم، نرصدها في هذا التقرير:


فك العقدة

يسعى الاتحاد في مواجهة الغد لفك عقدته أمام الأهلي في الدوري، حيث لم يتمكن العميد من تحقيق الفوز على الراقي منذ موسم 2012، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من المسابقة.


الهبوط

يواجه اتحاد جدة خطورة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، إذ فشل في تحقيق الفوز الفوز على الأهلي غدًا في الديربي.


أزمة الرواتب

ضربت الأزمة الإقتصادية نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة، بسبب المستحقات والغرامات المتأخرة لدى اللاعبين والمدربين السابقين، وتعمل الإدارة على تجاوز هذه الأزمة، قبل أن يتم خصم نقاط من رصيد الفريق بالدوري، الأمر الذي سيعمق جراح العميد ويجعله في مصاف المراكز المهددة بالهبوط مباشرة.

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