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أخبار البلد

الزراعة تتابع ميدانيا المحاصيل الصيفية بمحافظة البحيرة

السبت 08/أغسطس/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
اكد الدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي انه  قامت لجنة من الإدارة المركزية لإنتاج وفحص التقاوى بالمرور على حقول انتاج الهجن للذرة الشامية والمتابعة الميدانية للمراحل الأخيرة لعملية التطويش فى جميع الحقول بمحافظة البحيرة حيث يوجد بها  250 فدان لإنتاج تقاوى الهجن.

وأشار إبراهيم خلال تصريحات له اليوم ، إلي أن تلك الزيارة تأتى بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .

وأضاف ان اللجنة قامت أيضا بتفقد حقول إكثار القطن جيزة 94 و 86 وكانت بحالة ممتازة وجيدة وبداية الدخول فى مرحلة التزهير لبعض الحقول.
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