رئيس حزب الجيل: فرص المرشحين الفردى فى انتخابات مجلس الشيوخ متكافئة

دعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، وسائل الإعلام لتكثيف الجهد بشأن حث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدا خاصة وان انتخابات مجلس الشيوخ لم تأخذ حقها فى الدعاية الإنتخابية.





وأشار الشهابى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه يتوقع أن تكون نسبة المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ ضعيفة بسبب تزامن هذه الانتخابات مع جائحة كورونا بالإضافة إلى قصر مدة الدعاية الإنتخابية فى ظل هذه الظروف العصيبة.





كما أوضح رئيس حزب الجيل أن أماكن المصريين فى الخارج بعيدة عن أماكن الاقتراع بالنسبة للبريد، مطالبا بتسهيل هذه الأمور عليهم لتمكينهم من الإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ.





وتابع: فرص المرشحين الفردى الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ متكافئة وبالنسبة للقائمة الوطنية من أجل مصر أمامها تحدى كبير حتى تصل نسبة المشاركة فى الإنتخابات إلى نسبة 5 % حتى تفوز فى هذه الإنتخابات بالتزكية.



