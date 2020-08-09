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اقتصاد

الحكومة تقترض 45 مليار جنيه في أسبوع

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:01 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من الجهاز المصرفي لتوفير احتياجاتها التمويلية للوفاء بالتزاماتها تجاه الخزانة العامة.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه  تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري للقيام بعمليات الاقتراض نيابة عنها من البنوك والشركات عبر أدوات الدين المحلي.

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ذكر التقرير أنه من المخطط اقتراض مبلغ 45 مليار جنيه هذا الاسبوع  عبر عطاءات أذون وسندات الخزانة،  بإجمالي 3 عطاءات دورية.
أوضح التقرير إنه من المخطط بيع آجال خزانة " 91 و266 و 364 و 182 " يوما بقيمة إجمالي تبلغ 38.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

أشار التقرير إلي أنه من المستهدف بيع أجلي 91و 266 يوما بـ 19 مليار جنيه غدا الأحد و أجلي 182و 364 يوما الخميس المقبل بقيمة 19.5 مليار جنيه.

ذكر التقرير أنه خلال الإثنين القادم ستبيع وزارة المالية استحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه.

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