سكان شارع مبارك بحري في برك الخيام بكرداسة يطالبون بمطبات صناعية

ناشد المواطن أحمد خليفة والمقيم فى شارع مبارك بحري برك الخيام مركز كرداسة محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإنشاء مطبات صناعية.





ويقول فى رسالته : نطالب بانشاء مطبات صناعية بالشارع نظرا لكثرة الحوادث الناتجة عن سرعة السيارات والتكاتك فى الوقت الذى يتواجد بالشارع مجمع للمدارس ومكتب للبريد ولا يوجد أى مطب أمام هذه الأماكن لكى يحد من السرعة الزائدة ما يشكل خطورة على المارة من الطلبة والمشاه.





وناشد الاهالى المسؤولين سرعة العمل على ازالة الشكوى للتواصل: 01150006332

أقراء ايضا :





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



