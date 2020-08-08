برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء نابولي على الكامب نو

وجاء الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق، من ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها إيفان راكيتيتش إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كليمونت لينجليى برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.





وأحرز ميسي ثاني الأهداف بعدما استلم تمريرة جهة اليمين ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء وحاول دفاع نابولي استخلاص الكرة منه إلا أنه قاتل عليها وحصل على الكرة مرة أخرى ثم صوب كرة رائعة بباطن القدم اليسرى من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.



