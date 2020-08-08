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رياضة

برشلونة إلى ربع نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء نابولي على الكامب نو

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تأهل فريق برشلونة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء فريق نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة العودة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الكامب نو"، معقل البرسا ضمن دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

وجاء الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق، من ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها إيفان راكيتيتش إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كليمونت لينجليى برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وأحرز ميسي ثاني الأهداف بعدما استلم تمريرة جهة اليمين ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء وحاول دفاع نابولي استخلاص الكرة  منه إلا أنه قاتل عليها وحصل على الكرة مرة أخرى ثم صوب كرة رائعة بباطن القدم اليسرى من يمين منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.

وبعدما وصلت الكرة إلى ميسي داخل منطقة الجزاء، واستلمها الأخير بشكل رائع، ثم صوبها رائعة من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت الشباك؛ ألغى الحكم الهدف؛ بداعي لمسة يد.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح برشلونة بعد عركلة كوليبالي لميسي داخل منطقة الجزاء، سددها لويس سواريز في الشباك بنجاح مع الدقيقة 43.

وبعدها بلحظات وقبل نهاية الشوط الأول أحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق نابولي سجلها بنجاح عن طريق لورينزو إنسيني من علامة الجزاء.

وجاءت تشكيلة برشلونة التي دخل بها للمباراة كالاتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمون لينجليه، جوردي ألبا

في خط الوسط: فرينكي دي يونج – إيفان راكيتيتش – سيرجي روبيرتو.

في خط الهجوم: ليونيل ميسي، لويس سواريز ، أنطوان جريزمان.

وكانت مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1، على ملعب سان باولو.

الفريق غاب عنه العديد من اللاعبين، بدءًا من خط الدفاع إلى خط الهجوم، وهم صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي للإصابة، سيرجيو بوسيكيتس وأرتورو فيدال للإيقاف، أرثور ميلو لتمرده على الفريق، الفريق سيلعب المباراة بدون 3 من أهم لاعبي خط الوسط.. فقط فرانكي دي يونج هو الناجي الوحيد والذي سيحمل على عاتقه مهمة قيادة خط الوسط.

وسيلتقي برشلونة بعد هذا اللقاء مع بايرن ميونخ في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، وذلك بمدينة لشبونة بالبرتغال.

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