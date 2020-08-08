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رياضة

لقاءات نارية.. تعرف على مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أسدل الستار عن الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد حجز 8 فرق مقاعدهم في الدور المقبل والتي سبق وأن أجريت القرعة الخاصة بهذا الدور مسبقا.

وجاءت مباراة دور ربع النهائي كالآتي: 

- الأربعاء ٨/١٢: أتالانتا ضد باريس سان جيرمان 
- الخميس ٨/١٣: لايبزيغ ضد أتلتيكو مدريد 
- الجمعة ٨/١٤ : بايرن ميونيخ ضد برشلونة 
- السبت ٨/١٥: مانشستر سيتي ضد ليون

وستلعب لقاءات دور ربع النهائي في أربع أيام ابتداءً من 12 من شهر أغسطس القادم وحتى 15 من نفس الشهر. 


بينماستلعب لقاءات دور نصف النهائي يومي الثامن عشر والتاسع عشر من شهر أغسطس، على أن يقام النهائي في 23 من نفس الشهر.


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