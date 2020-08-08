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فن

وطنى مقتول ومهشم والثورة مستمرة.. مايا دياب تساند المتظاهرين فى شوارع بيروت

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:25 م
مايا دياب
مايا دياب
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محمد بدران

نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب صورًا لها اثناء مشاركتها في المظاهرات الذي اندلعت اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"

وعلقت مايا دياب على الصور قائلة :"وطني مقتول..مهشّم..فقد انفاسه..💔 الثورة مستمرة  beirut  لبنان  اعتداء بيروت"

واندلعت اليوم السبت تظاهرات فى العاصمة اللبنانية بيروت، على أثر انفجار مرفأ الأخير.

و أذاعت "اكسترا نيوز" ، نقلا عن وسائل الأعلام اللبنانية أن المتظاهرين فى لبنان قاموا بأقتحام مبنى وزارة الخارجية اللبنانية.

وشدّد الجيش اللبناني على ضرورة سلمية التعبير والابتعاد عن قطع الطرق،وأطلقت قوات الجيش الغاز المسيل للدموع  لتفريق المتظاهرين في لبنان  الذين يحاولون الوصول لمحيط البرلمان.

وكان الصليب الأحمر اللبناني  أكد أنه تم نقل 14 جريحا للمستشفيات ومعالجة 44 ميدانيا خلال احتجاجات وسط بيروت.



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