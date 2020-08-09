حملات لتطهير وتعقيم مقار اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ بـ الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قطاع الطب البيطرى بالمحافظة للتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية لقيام فرق مشتركة لتنفيذ حملات مكبرة للتطهير والتعقيم لمقار اللجان الانتخابية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على سلامة وصحة وحياة المواطنين الذين سيتوافدون على المقار للإدلاء بأصواتهم أيام الانتخاب ومتابعة جاهزيتها لاستقبال المواطنين للتصويت.









وأضاف محافظ الدقهلية أن فرق التطهير والتعقيم استمرت مساء اليوم فى تطهير وتعقيم عددا من اللجان بنطاق المحافظة ، مؤكدا أن أعمال التطهير تتم بشكل يومى ودورى لتغطية كافة المقار الانتخابية بالمراكز والمدن والأحياء والقرى، موضحا أن اللجان الانتخابية العامة بالمحافظة يبلغ عددها 24 لجنة عامة، وان المراكز الانتخابية يبلغ عددها 783 مركزا انتخابيا، ويبلغ عدد اللجان الفرعية يبلغ عددها 1031لجنة على مستوى المحافظة ، وأن إجمالي الناخبين الذين لهم حق التصويت يبلغ 4 مليون و338 الف و495 ناخبا على بالمحافظة.









واشار محافظ الدقهلية إلى أنه عقد اجتماعا أمس لأعضاء الجهاز التنفيذى والقيادات الأمنية والشرطية ومديرى مديريات الخدمات و تم خلاله استعراض الترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة مضيفا انه تم تشكيل لجان للإشراف والمرور على المراكز الانتخابية لتلافي كافة الملاحظات وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسئولة عن التعقيم والتطهير في كل لجنة، مضيفا انه تم التأكيد على اتباع واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا والتي تتضمن الحفاظ على المسافات التباعدية بين الناخبين، والالتزام بارتداء الكمامات للجميع، وتوفير بوابات التعقيم ومواد التطهير والتعقيم والتنظيم الكامل للدخول والخروج من لجان الاقتراع حرصا على سلامة الجميع.







