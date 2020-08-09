مصر المقاصة: نأمل في إنهاء الدوري بمركز متقدم تحت قيادة إيهاب جلال

قال وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة، أنه تم اكتشاف ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا بين صفوف اللاعبين.

وأضاف وليد هويدي في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس "،: عمرو مرعي ومحمد مسعد ثنائي الفريق وطبيب العلاج الطبيعي تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا ".

وتابع:" جدول الدوري متغير ومكسب أو خسارة مباراة يفرق في الترتيب".

وأوضح أن مصر المقاصة يأمل في إنهاء الدوري في مركز متقدم تحت قيادة إيهاب جلال.





ويواجه مصر المقاصة نظيره أسوان في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد، في تمام الساعة الخامسة باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى.