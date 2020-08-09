علي جمعة: من معاني الوسيلة التقرب إلى الله.. فيديو





وأضاف جمعة، في شرحه للآية الكريمة "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" أي ابحثوا عن مدخل أو مسلك يسيروا فيه إلى الله كي يستجيب لهم، وهذا إنما يكون بالعمل الصالح.





وأشار إلى أن الجهاد قد يكون جهادا بالسنان أو اللسان أو الحال، فالجهاد معناه أوسع مما يظنه الناس في معنى القتال فقط.





وأوضح، أنه يجوز التوسل من العبد إلى الله بالعمل الصالح الذي فعله في حياته، ويستدل على ذلك بقصة الثلاثة الذين دخلوا الكهف وتوسل كل منهم بعمل صالح قد فعله ابتغاء وجه الله حتى انفكت عنهم الصخرة وخرجوا على خير.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن كلمة الوسيلة في لغة العرب معناها "الدرجة أو المنزلة" وأخذنا منها درجات الترقية للموظفين في الدولة، كما تعني كذلك التقرب لله فنقول "وسل فلان إلى وسيلة" أي تقرب إليه بعمل يرضاه.