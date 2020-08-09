أول عمل فني مصري على نتفلكس .. تفاصيل مسلسل ما وراء الطبيعة

والعمل مستوحى من سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق وذكرت الشبكة في ملخصها عن العمل "أصلع كحوض لأسماك الزينة.. نحيل كالقلم الرصاص".

اقرا ايضا

ويعد ما وراء الطبيعة أول مسلسل مصرى من أعمال نتفليكس الأصلية ومن المقرر ان يعرض فى خريف 2020.

وتستعرض أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.





إذ تبدأ القصة عام ١٩٦٩ويبدأ فى التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة ويصحب رفعت إسماعيل فى عالم "ما وراء الطبيعة" ماجى زميلته السابقة خلال الجامعة إذ يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذى يحيط بهم.