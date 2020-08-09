AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول عمل فني مصري على نتفلكس .. تفاصيل مسلسل ما وراء الطبيعة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 09:16 ص
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
Advertisements
أحمد إبراهيم
تصدر مسلسل ما وراء الطبيعة تريند جوجل فور كشف شبكة نتفلكس عن بعض التفاصيل الخاصة بالعمل فضلا عن صور من كواليس العمل الذى يقوم ببطولته أحمد أمين وتاليف وإخراج عمر سلامة. 


والعمل مستوحى من سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق وذكرت الشبكة في ملخصها عن العمل "أصلع كحوض لأسماك الزينة.. نحيل كالقلم الرصاص". 

اقرا ايضا 

ويعد ما وراء الطبيعة أول مسلسل مصرى من أعمال نتفليكس الأصلية ومن المقرر ان يعرض فى خريف 2020.

وتستعرض أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة رحلة الشك التي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم والمغامر، حين ينقلب عالمه رأسًا على عقب بعد التشكيك بقناعاته العلمية التي آمن بها طوال حياته.

إذ تبدأ القصة عام ١٩٦٩ويبدأ فى التعرض لسلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة ويصحب رفعت إسماعيل فى عالم "ما وراء الطبيعة" ماجى زميلته السابقة خلال الجامعة إذ يحاولان إنقاذ أحبائهم من الخطر الهائل الذى يحيط بهم.
أول عمل فني مصري على نتفلكس .. تفاصيل مسلسل ما وراء الطبيعة
أول عمل فني مصري على نتفلكس .. تفاصيل مسلسل ما وراء الطبيعة
أول عمل فني مصري على نتفلكس .. تفاصيل مسلسل ما وراء الطبيعة
أول عمل فني مصري على نتفلكس .. تفاصيل مسلسل ما وراء الطبيعة
أول عمل فني مصري على نتفلكس .. تفاصيل مسلسل ما وراء الطبيعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل Dark season 3 يتصدر تريند جوجل

انتهاء تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة

عمرو سلامة يعلن انتهاء تصوير مسلسل ما وراء الطبيعة

المخرج عمرو سلامة يتصدر تريند تويتر.. اعرف السبب

عمرو سلامة ينشر الصور الأولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة "

بعد إصابته بجلطة فى المخ وزيارة تامر حسنى .. مصطفى حفناوى يتصدر تريند جوجل

ترشيحاتنا

صاحبة واقعة صفر الثانوية العامة: مجموعي الكلي 0 وأنا مغشتش.. فيديو

استعدادا للموجة الثانية من كورونا.. ممنوع خروج البدناء من المنزل

خطأ شائع عند إخراج الزكاة يقلل ثوابها.. أمين الإفتاء يكشف عنه

عند سماعي لاسم النبي أثناء صلاة الفريضة.. هل أصلي عليه

صاحبة أول فيديو لحادث مرفأ بيروت.. لينا خليل تروي تفاصيل الكارثة.. فيديو

بعد حفل زفافها أمس.. العمر الحقيقى لـ هند عبد الحليم ووالدها الزملكاوى.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دخوله في غيبوبة .. أعراض مرض مصطفى حفناوي

تشبه البيرة.. خبيرة تكشف أقوى نوع قهوة في العالم

أغرب عملية سطو في العالم.. لص يقتحم بنكًا لسرقة زجاجة معقم يدين