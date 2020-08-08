عمرو سلامة ينشر الصور الأولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة "

وعلق سلامة على الصور قائلا :" الصور الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة ".

العمل تدور أحداثه في إطار تشويقي حول ذكريات خيالية لطبيب متقاعد عن سلسلة من الحوادث الخارقة للطبيعة.

الصور الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة.



أول ظهور ل رفعت إسماعيل (دكتور أمراض الدم في الأربعينيات من عمره، النحيل الأصلع السودوي الساخر) وماجي ماكيلوب (التى تمشى على العشب دون أن تثنى عودا)



انتظرونا خريف ٢٠٢٠ pic.twitter.com/UAnNnQFaiM