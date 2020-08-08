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فن

عمرو سلامة ينشر الصور الأولى لمسلسل "ما وراء الطبيعة "

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:39 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر المخرج والكاتب عمرو سلامة الصور الأولى لمسلسل ما وراء الطبيعة من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وعلق سلامة على الصور قائلا :" الصور الأولى من مسلسل ما وراء الطبيعة ".
وتابع :"أول ظهور ل رفعت إسماعيل (دكتور أمراض الدم في الأربعينيات من عمره، النحيل الأصلع السودوي الساخر) وماجي ماكيلوب (التى تمشى على العشب دون أن تثنى عودا)  انتظرونا خريف ٢٠٢٠ ".


المسلسل يقوم ببطولته أحمد أمين ورزان جمال وآية سماحة والعمل مأخوذ من رواية أحمد خالد توفيق التى تحمل نفس الاسم. 


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