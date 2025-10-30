طلب منها ليلة حمرا .. راقصة تستعين بزوجها لتأديب معجب بالهرم

تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في اتهام راقصة وزوجها وآخرين بالتعدي على شاب بعد تقييده بالحبال واحتجازه داخل شقتهم بمنطقة الهرم.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليه تعرف على الراقصة اثناء احياءها حفل زفاف شقيقه وتحدثا سويا عدة مرات حتى طالبها بممارسة الرذيلة معها لتصاب بحالة من الغضب لتقرر إخبار زوجها لتأديبه.

استعان زوج الراقصة بآخرين وتولت الراقصة استدراج الشاب إلى شقته بعدما أوهمته بتنفيذ رغبته وفور وصوله فوجئ بالمتهمين يقومون بتقييده بالحبال ويتعدون عليه بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.