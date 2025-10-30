دولة حبيسة.. وزير الخارجية: غير مقبول مشاركة إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن حوكمة البحر الأحمر هو شأن يخص الدول المشاطئة على البحر الأحمر

وقال وزير الخارجية في تصريحات تليفزيونية، :" لا دخل لأي دولة غير مشاطئة في حوكمة البحر الأحمر ".

وتابع بدر عبد العاطي :" أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا وتحديدا إثيوبيا ".

وأكمل بدر عبد العاطي :" غير مقبول أن تشارك إثيوبيا في أي حوكمة للبحر الأحمر ".

ولفت بدر عبد العاطي :" نتحدث مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمستقبل الحوكمة بالبحر الأحمر ، ومصر والسعودية دولتان رئيسيتان وعليهما مسؤولية أساسية في حوكمة البحر الأحمر ".