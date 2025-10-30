وزيرا الخارجية القطري والأمريكي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

بحث رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الخميس في اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء إتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أنه جرى خلال الاتصال، كذلك إستعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.