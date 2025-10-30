الصور الأولى.. يسرا وياسمين عبد العزيز في حفل زفاف هادي الباجوري

يحتفل الآن المخرج هادي الباجوري بـ حفل زفافه على هايدي موسى، وذلك في حفل أنيق يقام بإحدى المناطق الأثرية المميزة بمحافظة الجيزة، وسط حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وبدأ توافد أصدقاء العروسين من داخل الوسط الفني وخارجه لمشاركتهما فرحتهما، من بينهم عدد من كبار المخرجين والممثلين الذين حرصوا على تهنئة العروسين والتقاط الصور التذكارية معهما أمام المعالم الأثرية التي أضفت طابعا ساحرا على أجواء الزفاف.

وعلى جانب آخر أعمال هادي الباجوري، يذكر أنه يعرض له حاليا في دور عرض السينمات، فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة، والذي يضم كل من الفنان كريم فهمي، منة شلبي، سلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، مايان السيد، محمد ممدوح، حسن مالك، والعمل من تأليف محمد صادق وإخراج هادي الباجوري.

وتدور أحداث فيلم هيبتا في رحلة داخل عالم العلاقات العاطفية بتقلباتها وأثرها على حياة البشر من خلال مجموعة من القصص المختلفة، ويقدّم منظورًا جديدًا للحب يتجاوز المفاهيم التقليدية ويكشف زوايا غير مألوفة.

واحيا الحفل محمود الليثي والفنان حسن الخلعي