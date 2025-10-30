قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
65 دولة يمكنك السفر إليها بدون تأشيرة.. بجواز السفر فقط
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هادي الباجوري يحتفل بزفافه على هايدي خالد

حفل زفاف هادي الباجوري
حفل زفاف هادي الباجوري
سعيد فراج

بدأ منذ قليل حفل زفاف المخرج هادي الباجوري، على هايدي خالد، بحضور الأهل والأصدقاء.

زفاف هادي الباجوري 

عقد قران هادي الباجوري

وفي منتصف أكتوبر الجاري، أعلن المخرج هادي الباجوري عقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني  بعد احتفاله بطرح ونجاح فيلم هيبتا2. 

ونشر هادي الباجوري عبر انستجرام صور من زفافه وعلق عليها:"كتبنا كتابنا، كل تفصيلة كانت فن، وكل لحظة كانت حقيقية، شكرًا لكل اللي خلّى اليوم بالشكل دا ". 

فيلم هيبتا

فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة تدور أحداثه في إطار درامي رومانسي، وهو من تأليف محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري، وبطولة منة شلبى، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، كريم قاسم، مايان السيد، حسن مالك، بالإضافة إلى قائمة ضيوف شرف يشاركون في الأحداث.

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا، كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع، ويجذب الفيلم جمهورًا جديدًا إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة. 

العرض الخاص لفيلم هيبتا 

واحتفل نجوم وصنّاع فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة بالعرض الخاص الذي أُقيم وسط أجواء مميزة وحضور لافت للأبطال وصنّاع العمل، منذ أيام ومنهم: منة شلبي، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك بالاضافة الى ظهور خاص للنجم هشام ماجد.

وتألق فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء، وانضم إليهم ممثلو الشركات المنتجة والإعلاميون والمؤثرون إلى جانب أبرز وجوه المجتمع مثل: اشرف عبد الباقي، رانيا يوسف، زينة عبد الباقي، محمد حفظي، جيسكا حسام الدين، أبو الأنوار، أحمد سانتا، شادي ألفونس، هيثم دبور، أسامة الهادي، أحمد عصام السيد، شاهيناز العقاد. في ليلة احتفالية مميزة سبقت انطلاق العرض الرسمي للفيلم في صالات السينما.

وأكد المخرج هادي الباجوري أن الفيلم، والذي يأتي بعد مرور 8 سنوات على طرح الجزء الأول، ليس تكملة، أو جزءًا ثانيا لكنه عمل مستقل ومنفصل له لغته وسرده الخاص، ويحمل نضجًا فنيًا وإنسانيًا يُواكب العصر الحالي.

وقال الباجوري، خلال المؤتمر الصحفي إن القصة مختلفة، ومواكبة لزمنها، وبها الكثير من النضج عن الوقت الذي نفذ فيها هيبتا المحاضرة الأخيرة، موضحا أن الفيلم ليس موجّهًا فقط لمن شاهد فيلم هيبتا المحاضرة الأخيرة.

هادي الباجوري المخرج هادي الباجوري هايدي خالد عقد قران هادي الباجوري زفاف هادي الباجوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أول من قال "أنا" في الكون كان إبليس.. وكل من سار على نهجه هلك

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر

انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين

بالصور

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد