مصر تتأهل لنهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين بالفوز على إسبانيا
شريف عامر: المجتمع الدولي بات يتعامل مع ما يجري في دارفور كأزمة إنسانية كبرى
رفع درجة الاستعداد القصوى بمطاري سفنكس والقاهرة قبل ساعات من افتتاح المتحف الكبير
إنجاز تاريخي.. منتخب الناشئين يهزم إسبانيا ويتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد
عقوبة ضد الزمالك بسبب غياب يانيك فيريرا عن المؤتمر الصحفي بعد مباراة البنك الأهلي
مليونية في حب أبو العينين.. الآلاف في الليلة الختامية لمولد الدسوقي بكفر الشيخ
محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة
إصابة مصطفى شلبي بتمزق في العضلة الخلفية بعد مواجهة الزمالك والبنك الأهلي
مؤتمر حاشد للقائمة الوطنية بالجيزة.. أبو العينين: الحضور الجماهيري الكبير يؤكد أن المصريين سيقولون كلمتهم للمستقبل.. ومصطفى بكري: كلنا خلف الرئيس السيسي
2 مليون جنيه تعويض.. إحباط محاولتين لتهريب أدوية وسجائر أجنبية بميناء نويبع
موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الشتوي.. في القاهرة والإسكندرية وأسوان وباقي المحافظات
بعد فيديو غير لائق.. عقوبة تنتظر الزوج السري للفنانة رحمة محسن
برلمان

رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل

المستشار عصام الدين فريد،
المستشار عصام الدين فريد،
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة الذي تقدم بالتهنئة للمستشار "فريد" بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ متمنيا له التوفيق والسداد مؤكداً أن وجود المستشار عصام الدين فريد علي رأس هذه المؤسسة النيابية  المهمة  يمثل ثقلاً لها بما يملكه من خبرات قانونية وقضائية كبيرة.

واعرب  رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزازه بتهنئنة محافظ القاهرة مؤكداً تقديره لما يبذله الدكتور ابراهيم صابر من جهد كبير في قيادة هذه  المحافظة الكبيرة متمنياً له كل التوفيق

و  استقبل المستشار "فريد"  المستشار إبراهيم سيد مفتاح، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس التأديب والصلاحية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والوفد المرافق له.

حيث قدّم الوفد التهنئة للمستشار " فريد " بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، مؤكدين أن اختياره يمثل إضافة للحياة النيابية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدين بخبراته القانونية والوطنية ودوره في دعم العمل التشريعي والرقابي.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن شكره وتقديره للوفد، مؤكدا اعتزازه بروح التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية، ومشددا على استمرار المجلس في أداء دوره الوطني ودعم مسيرة التنمية وسن التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.

كما  استقبل  المستشار عصام الدين فريد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة و الذى  تقدم  بخالص التهاني للمستشار عصام الدين فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ متمنيا له دوام التوفيق.

حضر اللقاءات  اللواء أحمد العوضي و المستشار فارس سعد وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني الأمين العام، والمستشار عمرو يسري المستشار القانوني لرئيس المجلس.

مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد

