رئيس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة وكوكبة من رجال القضاء| تفاصيل

استقبل المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة الذي تقدم بالتهنئة للمستشار "فريد" بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس الشيوخ متمنيا له التوفيق والسداد مؤكداً أن وجود المستشار عصام الدين فريد علي رأس هذه المؤسسة النيابية المهمة يمثل ثقلاً لها بما يملكه من خبرات قانونية وقضائية كبيرة.

واعرب رئيس مجلس الشيوخ عن اعتزازه بتهنئنة محافظ القاهرة مؤكداً تقديره لما يبذله الدكتور ابراهيم صابر من جهد كبير في قيادة هذه المحافظة الكبيرة متمنياً له كل التوفيق

و استقبل المستشار "فريد" المستشار إبراهيم سيد مفتاح، رئيس محكمة استئناف المنصورة ورئيس مجلس التأديب والصلاحية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، والوفد المرافق له.

حيث قدّم الوفد التهنئة للمستشار " فريد " بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، مؤكدين أن اختياره يمثل إضافة للحياة النيابية في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشدين بخبراته القانونية والوطنية ودوره في دعم العمل التشريعي والرقابي.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن شكره وتقديره للوفد، مؤكدا اعتزازه بروح التعاون بين السلطتين القضائية والتشريعية، ومشددا على استمرار المجلس في أداء دوره الوطني ودعم مسيرة التنمية وسن التشريعات التي تخدم الوطن والمواطن.

كما استقبل المستشار عصام الدين فريد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة و الذى تقدم بخالص التهاني للمستشار عصام الدين فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ متمنيا له دوام التوفيق.

حضر اللقاءات اللواء أحمد العوضي و المستشار فارس سعد وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني الأمين العام، والمستشار عمرو يسري المستشار القانوني لرئيس المجلس.