زاهي حواس يكشف تفاصيل هامة عن اكتشاف مقبرة توت عنخ أمون

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار الكبير، أنه درس المومياوات الملكية من خلال جهاز يشبه الليزر (أشعة مقطعية)، مشيرا إلى أنه قبل دخول مقبرة توت عنخ آمون حدث سيل، والعالم قال إن لعنة توت عنخ آمون أصابت المؤرخين".

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إنه خلال لحظة اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، وجدت تابوت من الذهب الخالص وتابوت يغطي المومياء، واندهشت بعد رؤيتي للمومياء، خاصة أنه كان هناك تشابه في الشفاه، فكانت مثل تحتمس الثالث، وكانت هذه أهم لحظات حياتي.

وتابع عالم الأثار الكبير، أن قناع توت عنخ آمون يكفيك لزيارة المتحف خلال يوم واحد، معلق “ممكن تروح تشوف قناع توت عنخ آمون في يوم واحد وبعدين تجري تروح”.