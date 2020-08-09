الصحف السعودية اليوم: جسر محبة من الرياض إلى بيروت.. فضيحة جديدة تكشف تمويل قطر لحزب الله.. كورونا يحاصر إسبانيا مجددا ومخاوف من تمدده في إيطاليا.. والبرازيل تتجاوز 100 ألف حالة وفاة بكوفيد 19

رئاسة الحرمين تعلن انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة

الصحة السعودية: سنجري تجربة سريرية جديدة للقاح ضد فيروس كورونا

فضيحة جديدة تكشف تمويل قطر لحزب الله

وزير الداخلية اللبناني: مدير المرفأ المسئول الأول عن الكارثة

نائب لبناني يكشف: رئيس وزراء لبنان خطط لنقل المتفجرات قبل حادثة مرفأ

رئيس الوزراء اللبناني يدعو لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

ترامب يوقع 4 أوامر تنفيذية بشأن الإغاثة في ظل انتشار كورونا









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار لاهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، أبرزت صحيفة الوئام إعلان وزارة الصحة أمس، السبت، تسجيل 1469 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 1492 حالة تعافٍ إضافية، و37 حالة وفاة جديدة.









ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 287.262 حالة، من بينها 33.692 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1828 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 250.440 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3130 حالة وفاة، وبالتالي تصل نسبة التعافي من إجمالي إصابات كورونا في المملكة إلى 87.18%.









في سياق متصل، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى إعلان وزارة الصحة عن تنفيذ تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا بالمملكة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين المملكة والصين تشمل تنفيذ تجارب سريرية في هذا المجال.









وأبانت الصحة أنه جارٍ حاليًا وضع خطة عمل لتنفيذ تجربة سريرية في المرحلة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا بالتعاون مع شركة كان سينوا الصينية والتي تمكنت من تطوير لقاح ضد الفيروس.









وفي شأن آخر، أفادت صحيفة "سبق" بأن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للشئون الفنية والخدمية، ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، قد أنهت أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرّفة.









وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي، أن الرئاسة العامة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها أعمال صيانة الكعبة المشرّفة.









وقال إن أعمال الصيانة شملت الجدران الخارجية للكعبة المشرّفة، ومعالجة التشققات باستخدام مواد عالية الجودة لضمان سلامة جدران الكعبة، كما جرى إعادة تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة المشرّفة في الشاذروان، وذلك استعدادًا لإعادة إسدال ثوب الكعبة.









عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة "الوئام" أنه في تفاصيل جديدة بفضيحة تمويل قطر لحزب الله وأعماله الإرهابية، كشف الواشي الألماني، الذي كشف فضيحة دفع قطر رشاوى إلى عميل استخبارات سابق لإخفاء معلومات ملف تمويلها لصفقات تسليح حزب الله اللبناني، أن العميل حصل على عشرات الآلاف من اليورو من قطر لإخفاء الملف الذي يوثق مسارات وحجم دعم الدوحة لحزب الله.









وكشفت تقارير إعلامية ألمانية أن عميلًا سابقًا بالاستخبارات الألمانية، تلقى عرضًا بمبلغ إجمالي قدره 750 ألف يورو للتعتيم وإخفاء المعلومات التي تم جمعها حول دعم قطر للإرهاب.









وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" وصول ثالث طائرة إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لمساعدة المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك إنفاذّا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.









وقالت صحيفة "الوئام" إن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي اللبناني النائب وائل أبو فاعور فجر مفاجأة مدوية تكشف تفاصيل جديدة حول كارثة انفجار مرفأ بيروت، الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى ودمار هائل.









وقال النائب اللبناني إن رئيس الوزراء حسان دياب، كان يخطط لزيارة مرفأ بيروت الشهر الماضي للكشف "بشكل استعراضي" عن نترات الأمونيوم، وطلب نقلها إلى مكان آخر، قبل وقوع الانفجار الهائل الذي أودى بحياة 158 وإصابة نحو 6 آلاف.









وأضاف أن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، كان من المفترض أن يزور مرفأ بيروت في منتصف يوليو الماضي، وأن يقوم بشكل استعراضي بالكشف عن المتفجرات وطلب إزالتها، وتسجيل “موقف بطولي” في الشارع اللبناني.









وأشارت صحيفة "الرياض" إلى إعلان رئيس وزراء لبنان حسان دياب أمس، السبت، أنه سيطرح الدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة لنزع فتيل أزمة سياسية متفاقمة بعد الانفجار المروع في ميناء بيروت.









وقال دياب: "بواقعية لا يمكن الخروج من أزمة البلد البنيوية إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد".









وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، كشف أن التقديرات الأولية تشير إلى تورط أكثر من 3 مسئولين كبار على أقل تقدير في كارثة انفجار مرفأ بيروت.









وفيما لم يعلن الوزير هوية الـ3، فقد أفصح في تصريحات لـ«عكاظ»، عن أن مدير مرفأ بيروت هو المسئول الأساسي والأول ضمن المتهمين بالتسبب في انفجار الثلاثاء الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 150 قتيلا و5 آلاف جريح، مشددًا على أن نتائج التحقيق الرسمي لم تصدر بعد.









وأفادت صحيفة "الشرق الأوسط" بأن مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية يواصل اليوم، الأحد، لليوم الثاني على التوالي بمدينة الحمامات (شمال شرقي)، اجتماعاته لمناقشة سيناريوهات تشكيل الحكومة التونسية المقبلة، في وقت تطرح فيه ثلاث فرضيات على أعضاء المجلس، الذي يعد أعلى سلطة قرار في الحزب، أولها الانضمام إلى ائتلاف حكومي جديد قد يجمع الحركة بحزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» وكتلة «المستقبل»، أو الذهاب إلى المعارضة بعد دعوات عدة أحزاب سياسية إلى استبعادها من الحكم.









وقالت صحيفة "عكاظ" إن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو، هاجم رئيس النظام التركي رجب أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيرق، ووجه إليهما انتقادات حادة بسبب تراجع الليرة التركية، والسياسة الاقتصادية الفاشلة للحكومة وحملات التأييد التي أطلقها مؤيدو أردوغان لصهره.









دوليا، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيوقع اليوم أربعة أوامر تنفيذية بشأن الإغاثة الاقتصادية في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد.









وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الأوامر التنفيذية تشمل إعفاءً ضريبيا على الرواتب حتى نهاية العام للأمريكيين الذين يتقاضون أقل من 100000 دولار في السنة، وتأجيل مدفوعات قروض الطلاب حتى نهاية العام 2020؛ ومواصلة وقف إخلاء المنازل والرهون العقارية للأسرة الواحدة المؤمنة من قبل الإسكان الفيدرالي؛ وتمديد إعانات البطالة بمقدار 400 دولار أسبوعيًا.





هذا وقد أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى تسجيل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 62,042 إصابة مؤكدة و1,340 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.









وطبقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,920,369 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 160,220 حالة وفاة.









هذا وقد أوضحت صحيفة "سبق" أن البرازيل تجاوزت 100 ألف حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليل السبت؛ وذلك بعد خمسة أشهر من تسجيل أول حالة إصابة.









وأعلنت عن أكثر من ألف حالة وفاة في المتوسط يوميًّا بسبب الجائحة منذ أواخر مايو، وسجلت 905 حالات خلال آخر 24 ساعة.









هذا وقد ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بـ«كوفيد-19» في إيطاليا قفز من 159 مطلع هذا الأسبوع إلى 552 أمس الأول، الجمعة، وهو المعدل الذي كان سائدًا خلال الأيام العشرة التي سبقت رفع تدابير العزل التام في مايو الماضي.









وقالت اللجنة العلمية المشرفة على إدارة الأزمة الصحية إن ثلث الإصابات الجديدة رُصد بين المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوافدون منذ أسابيع بكثافة على السواحل والجزر الجنوبية، لكنها حذرت من خطورة «الحالات المستوردة» التي يحملها الإيطاليون العائدون من العطلة في الخارج، ويواصلون أنشطتهم المعتادة من غير اكتراث لتدابير الوقاية والتباعد، ما أدى إلى ظهور عشرات البؤر الجديدة التي زاد عددها الإجمالي عن 700، حسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية.









وفي شأن آخر، قالت صحيفة "الرياض" إن رئيس وزراء جزيرة موريشيوس برافيند جوغنوت أعلن حالة الطوارئ البيئية، في الوقت الذي تكافح الجزيرة لاحتواء تسرب نفطي من سفينة شحن يابانية جنحت الشهر الماضي قبالة ساحل الجزيرة.









جاء ذلك في بيان أصدره رئيس وزراء موريشيوس اليوم، قائلًا: "بلدنا ليس لديه المهارات والخبرة لإعادة تعويم السفن الجانحة ، لذلك طلبت المساعدة من فرنسا".









وأشارت صحيفة "الوئام" إلى ما ذكرته وسائل إعلام بريطانية أمس، السبت، إن ميناء ساسكس في بريطانيا شهد انفجارا هائلا تسبب في اندلاع حريق كبير.









ونشرت وسائل الإعلام صورا ومقاطع فيديو للحادث، أظهرت انبعاث دخان أسود من موقع الانفجار.







