رئيس مدينة الشروق: إطلاق اسم طبيب الغلابة على أكبر الميادين لإبراز تضحياته العظيمة.. فيديو

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى ، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم إطلاق اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد المشالى على ثانى أكبر ميدان فى مدينة الشروق.









وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز ، أن الطبيب الراحل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى رمز التفانى والتضحية وإنكار الذات .





وأشار المهندس عبد الرؤوف الغيطى إلى أن طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى مثال يحتذى به فى الإنسانية وقدوة عظيمة لشباب الأطباء.









وتابع أن سبب إطلاق اسم طبيب الغلابة على ثانى أكبر ميدان فى مدينة الشروق هو إبراز دوره وتضحياته العظيمة .



