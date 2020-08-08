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أخبار البلد

الحكومة تطلق اسم طبيب الغلابة على أكبر ميدان في مدينة الشروق .. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء والمتحدث باسم وزارة الإسكان،عبر حسابه الشخصي على " فيسبوك "، صورا من أكبر ميدان بمدينة الشروق والذي تم إطلاق الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" عليه.

وعلق هانى يونس قائلا :" ميدان باسم "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالى بمدينة الشروق..المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، يطلق اسم الراحل الكريم الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة"، على ثانى أكبر ميدان بالمدينة تخليدا له، وتقديرا لإنسانيته فى التعامل مع المرضى محدودي الدخل. 



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وأضاف:"لن يشعر بقيمة هذا الراحل الكريم وما كان يفعله إلا من أعيته الظروف وضيق ذات اليد عن تدبير قيمة كشف طبيب كبير يعالج أحد ذويه لن يقدر ما فعله هذا الراحل الكريم سوى أصحاب الضمائر الحية، والقلوب التى ما زال بها رحمة..رحم الله طبيب الإنسانية ". 

صباحكم فل ميدان باسم "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالى بمدينة الشروق المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق،...

تم النشر بواسطة ‏‎Hany Younes‎‏ في السبت، ٨ أغسطس ٢٠٢٠
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