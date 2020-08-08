الحكومة تطلق اسم طبيب الغلابة على أكبر ميدان في مدينة الشروق .. صور





المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، يطلق اسم الراحل الكريم الدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة"، على ثانى أكبر ميدان بالمدينة تخليدا له، وتقديرا لإنسانيته فى التعامل مع المرضى محدودي الدخل. وعلق هانى يونس قائلا :" ميدان باسم "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالى بمدينة الشروق..













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وأضاف:" لن يشعر بقيمة هذا الراحل الكريم وما كان يفعله إلا من أعيته الظروف وضيق ذات اليد عن تدبير قيمة كشف طبيب كبير يعالج أحد ذويه لن يقدر ما فعله هذا الراحل الكريم سوى أصحاب الضمائر الحية، والقلوب التى ما زال بها رحمة.. رحم الله طبيب الإنسانية ".

صباحكم فل ميدان باسم "طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالى بمدينة الشروق المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق،... تم النشر بواسطة ‏‎Hany Younes‎‏ في السبت، ٨ أغسطس ٢٠٢٠