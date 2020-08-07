محافظ البحيرة يطلق اسم طبيب الغلابة على الوحدة الصحية بـ إيتاى البارود

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إطلاق اسم طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي، على الوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح مسقط رأسه والتى دفن جثمانه الطاهر بها بناء علي وصيته لأبنائه وذلك تکريما وتخليدا لذكراه.





وأكد آمنة أن ما قام به الدكتور محمد مشالي، ابن مركز إيتاي البارود من التفاني بالعمل والتضحية وانكار الذات من أجل خدمة البشرية وعلاج الفقراء مثال يحتذى به في الإنسانية ورمزا خالدا للعطاء.





وأضاف أنه لم يبخل الطبيب الراحل بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديا حيث كان يتقاضی أجرا زهیدا مقابل علاج المرضى وأحيانا بالمجان حتي أطلقوا عليه لقب طبيب الغلابة ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء و الإنسانية ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.