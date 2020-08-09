وزيرة التجارة: بدء ميكنة خدمات هيئة التنمية الصناعية.. وتفعيل فروعها بالمحافظات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها إحدى أهم الأذرع الفنية للوزارة، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ السياسات الصناعية.















جاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة صباح اليوم، السبت، للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث عقدت اجتماعًا مع اللواء محمد الزلاط، الرئيس الجديد للهيئة، والذى تولى مهام منصبه منذ 4 أيام، كما التقت بقيادات وعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم استعراض أهم محاور ورؤى الوزارة للخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة المجتمع الصناعي.







وطالبت نيفين جامع قيادات الهيئة والعاملين بتسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقى الجهات الأخرى، خاصة أن الدور الرئيسى للهيئة هو خلق المناخ المواتى لتحقيق التنمية الصناعية، فضلا عن ضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة ومنحهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة.







وأشارت إلى أنه سيتم بدء إجراءات ميكنة خدمات الهيئة لتيسير الإجراءات على المستثمرين ورجال الصناعة، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في تقديم الخدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين وبما لا يخل بالقوانين ومعايير جودة العمل.







وأكدت نيفين جامع أن الوزارة لن تتوانى عن مواجهة أي نوع من أنواع البيروقراطية أو الفساد داخل الجهات التابعة، مشيدةً فى هذا الإطار بالقيادة الجديدة للهيئة، حيث إنه على درجة كبيرة من التميز والكفاءة، ويمتلك خبرات فنية وإدارية واسعة ستمكنه من قيادة الهيئة لاستعادة دورها الرئيسى كأحد أهم الكيانات الحكومية والمؤثرة فى الاقتصاد القومى.









من جانبه، أكد اللواء محمد الزلاط، الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، حيث تسعى الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية وتسهيل عملية الاستثمار فى القطاع الصناعى، والذى يمثل قاطرة التنمية للإقتصاد القومى، لافتًا إلى أن الهيئة ستسخر جميع إمكاناتها ومقوماتها المادية والبشرية لخدمة المجتمع الصناعى لتحقيق خطة التنمية الصناعية فى مختلف محافظات مصر.

