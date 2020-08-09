عدد ركعات صلاة الوتر وكيفيتها.. البحوث الإسلامية يوضح

قال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إن صلاة الوتر عند الحنفية: ثلاث ركعات بتشهدين لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة، ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرًا رافعًا يديه.
وأضاف « البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن صلاة الوتر عند المالكية ثلاث ركعات، يصلي ركعتين ثم يسلم، وبعدها ركعة واحدة، ووصلهما مكروه.
وتابع مجمع البحوث بالأزهر أن الوتر عند الشافعية أدنى الكمال ثلاث ركعات، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى، وله أن يصلي ركعتين، ثم يسلم ويأتي بالثالثة، أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد.
وواصل أنه عند الحنابلة أدنى الكمال ثلاثة ، فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة، أو يأتي بالثلاث بتشهدين و بسلام واحد، كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة.
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في سياق متصل، " ما كيفية صلاة الوتر؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».