استعلام عن الرصيد في البنك الأهلي المصري.. جميع الطرق والأدوات





استعلام عن الرصيد البنك الاهلى المصرى





وفر البنك 7 طرق مختلفة كي يتمكن العميل من استعلام عن الرصيد البنك الاهلى المصرى خلال أوقات النهار المختلفة وبات من السهل لأي فرد ان يتمم عملية استعلام عن الرصيد البنك الاهلى المصرى في غصون ثواني من خلال الطرق التالية:





الاستعلام عن رصيد الفيزا كارد البنك الاهلى المصرى





بشكل أكثر أمانا. الطريقة الأولى كي نستطيع الاستعلام عن رصيد الفيزا كارد البنك الاهلى المصرى وهي الطريقة التقليدية هي الذهاب مباشرة إلى الفرع، وهي الطريقة التي لا نشجع عليها إطلاقا في ظل الوضع الراهن وإنتشار كورونا، إلا أن البنك يوفر خلال الطرق الأخرى التالية طرق الاستعلام عن رصيد الفيزا كارد البنك الاهلى المصرىبشكل أكثر أمانا.

البنك الاهلى المصرى استعلام عن الرصيد اون لاين





بخلاف الذهاب للفروع، وفر البنك الاهلى المصرى استعلام عن الرصيد اون لاين من خلال جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، وذلك عبر تطبيق البنك، والذي بكل سهولة ويسر لمن سجل حساب بالتطبيق يوفر البنك الاهلى المصرى استعلام عن الرصيد اون لاين .





استعلام عن رصيد حساب فى البنك الاهلى المصرى





الطريقة الثالثة لـ استعلام عن رصيد حساب فى البنك الاهلى المصرى هو من خلال الماكينات المتوفرة بشوارع وربوع مصر المختلفة، حيث يمكن للعميل استعلام عن رصيد حساب فى البنك الاهلى المصرى عن طريق الكارت الخاص به أي أن كان نوعه من خلال الماكينات.





كيفية الاستعلام عن الرصيد فى البنك الاهلى المصرى





أما للإجابة عن سؤال كيفية الاستعلام عن الرصيد فى البنك الاهلى المصرى من خلال الهاتف، فتأتي الطريقة الرابعة والتي يتمكن العميل فيها من الاستعلام عن الرصيد من خلال مكالمة هاتفية لخدمة العملاء، وذلك عبر الخط الساخن للبنك 19623 من داخل مصر، أما كيفية الاستعلام عن الرصيد فى البنك الاهلى المصرى من خارج مصر فيكون عن طريق رقم الهاتف 0020225941200 طوال ساعات اليوم.





استعلام عن الرصيد البنك الاهلى المصرى





يتيح أيضا البنك طريقة مختلفة ليتمكن العميل من استعلام عن الرصيد البنك الاهلى المصرى من خلال الإشعارات، حيث هناك خدمة يقوم البنك من خلالها من إرسال تنبيهات عبر الهاتف والبريد الالكتروني، بشكل دوري، وتمكن تلك الخدمة من معرفة الأرصدة دون استعلام عن الرصيد البنك الاهلى المصرى .









عن طريق الموقع الالكتروني الأهلي نت، يمكن للعميل عبر الرابط التالي https://www.alahlynet.com.eg/B001/banking.jsp?fldsegment=EN1&fldlang=ara استعلام عن الرصيد البنك الاهلى المصرى .





الاستعلام عن رصيد بنك والوعي المصرفي





أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن هناك مساعي لدى البنك لنشر الوعي المصرفي للجمهور، والتي تشمل المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، وإنه من بين تلك الإجراءات تتم داخل وخارج الفروع التابعة للبنك للتواصل مع شرائح العملاء.

وأوضح "أبو الفتوح" أن من بين المبادرات التي يقوم بها البنك الأهلي لرفع الوعي المصرفي؛ هي مبادرة البنك المركزي المصري لإعفاء المواطنين من رسوم إصدار البطاقات مسبقة الدفع "ميزة" لمدة 6 أشهر تبدأ من مارس الماضي.

البطاقات مسبقة الدفع

كما كشف يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري عن وجود إجراءات لدي البنك لتوسيع عمليات إصدار البطاقات مسبقة الدفع " ميزة"، موضحا أنه جار مخاطبة شرائح جديدة من العملاء من أبرزها الشباب وطلبة الجامعات لاستخدام تلك البطاقات في سداد مصروفات الدراسة إلكترونيا.

قال "أبو الفتوح" في تصريحات له، إن البنك بصدد التواصل مع العمالة غير المنتظمة " المؤقتة" لصرف المستحقات الخاصة بهم لدي جهات عملهم بالإضافة لعملاء القروض متناهية الصغر من خلال صرف مبالغ تلك القروض عبر حساباتهم البنكية.