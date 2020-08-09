دار الإفتاء توثق قناتها على يوتيوب بـ 4500 فتوى تشغل الأذهان

نجحت دار الافتاء المصرية فى توثيق قناتها على يوتيوب التي تحتوي على العديد من الفيديوهات للفتاوى والأحكام.
وتنشر دار الإفتاء المصرية على قناتها على اليوتيوب العديد من الفتاوى اليومية التى تشغل أذهان المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها ويصل عدد الفيديوهات نحو 4500 فيديو وعدد مشتركين القناة 117 ألف مشترك .
كما تمتلك دار الإفتاء المصرية صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وتويتر.
فيما تجاوزت صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك حاجز ال9 مليون متابع.
وتنشر الصفحة يوميا، العديد من الفتاوى والأدعية والمقولات الدينية الصحيحة وتصحح المعلومات المغلوطة المنشورة.
كما توفر بث مباشر للرد على أسئلة الجمهور الدينية والرد عليها فورا، ما عدا أسئلة الطلاق فيتطلب حضور الزوج الي دار الإفتاء بنفسه.
كما أنشأت دار الإفتاء عددا من الصفحات الأخرى بالعربية والإنجليزية للرد على الشبهات المثارة حول الإسلام وبيان عوار الأفكار الإرهابية للتنظيمات المتطرفة.
الإفتاء توضح خطأ شائع عند إخراج الزكاة يقلل ثوابها
وأوضح أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الشخص الذي يخرج الزكاة
يبحث أولا في أقاربه من كان فقيرا فهو أولى بالزكاة.