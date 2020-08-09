دار الإفتاء توثق قناتها على يوتيوب بـ 4500 فتوى تشغل الأذهان

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كما توفر بث مباشر للرد على أسئلة الجمهور الدينية والرد عليها فورا، ما عدا أسئلة الطلاق فيتطلب حضور الزوج الي دار الإفتاء بنفسه.





كما أنشأت دار الإفتاء عددا من الصفحات الأخرى بالعربية والإنجليزية للرد على الشبهات المثارة حول الإسلام وبيان عوار الأفكار الإرهابية للتنظيمات المتطرفة.





الإفتاء توضح خطأ شائع عند إخراج الزكاة يقلل ثوابها

فيما قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، إن تقديم الزكاة للأقارب هو الأفضل والثواب يكون أعظم عند الله، فهي زكاة وصلة رحم.

وأوضح أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الشخص الذي يخرج الزكاة يبحث أولا في أقاربه من كان فقيرا فهو أولى بالزكاة.



