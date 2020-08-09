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أخبار البلد

القومي للمرأة يعقد ثاني دوراته التدريبية لمرشحات مجلس الشيوخ

الأحد 09/أغسطس/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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أمل مجدىج
عقد  المجلس القومى للمرأة صباح اليوم ثاني دوراته التدريبية بتقنية الفيديو كونفراس  لعدد من المرشحات لإنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، حاضر فيه سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية  ، ومجدى حلمي الخبير فى متابعة ورصد الإنتخابات والمشرف العام الموقع الإلكتروني للوفد. 

أكدت  إيزيس حافظ على أن هذا اللقاء يعد إستكمالآ لتنفيذ خطة المجلس لتوعية السيدات بأهمية المشاركة السياسية بالإضافة إلى شرح مسار يوم الانتخاب و متابعة التصويت ، مشيرة إلى تخصيص المجلس القومي للمرأة غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الإنتخابية وتلقي الشكاوى على الخط الساخن ١٥١١٥ من خلال محامي مكتب شكاوى المرأة وشبكة متطوعي محامي شكاوى المرأة بالمحافظات مرتبطة بغرفة العمليات المركزية لمجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للإنتخابات.
أشار الأستاذ سعيد عبدالحافظ إلى دور الهيئة الوطنية للإنتخابات فى إدارة العملية الإنتخابية وإلى نسب الأصوات اللازمة لفوز القوائم وكذلك المقاعد الفردية ، كما أكد على ضرورة وجود محور قانوني لكل مرشح ويكون دائم الإتصال برئيس اللجنة فى المحاكم الإبتدائية لإثبات أي مخالفات ضمن المخالفات التى أقرتها الهيئة الوطنية للإنتخابات ، كما تحدث عن كيفية تقديم الطعون ، والإجراءات المتبعة داخل كل لجنة ، وكيفية تقديم الشكاوى ، وحق كل مرشح فى توفير وسيلة نقل جماعي للناخبين دون إعلانات أو أي وسائل دعائية للمرشح ، دور المتابعين فى رصد وتوثيق لأي مخالفة ، حالات الصمت الإنتخابي.

قدم  مجدي حلمي شرحا تفصيليا للنقاط الأساسية الواجب توافرها أثناء تصميم  إستمارات الرصد والتوثيق  وإستمارات المتابعة يومي التصويت ورصد مراحل فرز الأصوات وكيفية مراقبة مراحل سير العملية الإنتخابية بالإضافة إلى دور مندوبي المرشحين أمام كل لجنة ، وحقوق المرشحين وتأمين الناخب ومقار الإقتراع ، ومراعاة التدابير والإجراءات الإحترازية لحماية الناخبين من تداعيات إنتشار فيروس كورونا . 

وأشار الى مراعاة وجود أسئلة خاصة بالنوع الإجتماعي داخل إستمارة الرصد والمتابعة والتوثيق مثل قياس نسبة مشاركة السيدات فى العملية الإنتخابية ومدى تمكين السيدات وتذليل العقبات لهن أثناء الإدلاء بأصواتهن.

يذكر ان المجلس القومي للمرأة  كان قد  اعلن على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي  والموقع الرسمي  عن تنظيم دورة تدريبية بتقنية الفيديو كونفراس  لعدد من المرشحات لإنتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، حيث تقدم الى هذه الدورة عدد من  السيدات المرشحات اللاتي سيخضن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة .
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