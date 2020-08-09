AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يكشف عن هوية الخلية التي استهدفها على حدود الجولان

الأحد 09/أغسطس/2020 - 06:29 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، رسميًا أنه كشف عن الخلية التي تم استهدافها الأسبوع الماضي على حدود الجولان، مشيرا إلى أنها كانت تعمل بتوجيهات إيرانية.

وقال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم": "الخلية التخريبية كانت تعمل بتوجيهات إيرانية حيث شكلت جزءا من عملية التموضع للمحور الطي المتطرف في سوريا".

وأضاف: "في النهاية، خلية مخربين كانت تنوي ارتكاب عملية تخريبية وأنتم قمتم بإحباطها.. هذا ما يطلب منكم وهذا ما يتوقع منكم وهذا ما فعلتم بشكل مهني جدا".

وحدد رئيس الأركان أهداف الجيش، وأوضح قائلا "هدفنا الرئيسي في المعركة بين الحروب هو منع تموضع المحور المتطرف على الجبهة الشمالية خاصة في سوريا ولكن ليس حصرا".

وتابع قائلا: "الأهداف: أولا، البرنامج النووي الإيراني، ثانيا، منع تموضع المحور "المتطرف" في سوريا، ثالثا، منع قدرة أعدائنا في جميع الجبهات وخاصة الجبهة الشمالية من امتلاك قذائف وصواريخ دقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا تقصد الشيطان الذي تحبه.. لماذا تقصف إسرائيل أهدافا في سوريا؟

وزير الدفاع الإسرائيلي: سوريا ولبنان يتحملان مسئولية الأعمال الإرهابية

هل تشتعل الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟.. تل أبيب تحبط محاولة تسلل للجماعة اللبنانية والأخيرة تنفي.. تعزيزات أمنية على الحدود.. نتنياهو يهدد: نصر الله يورط بيروت.. ولن نسمح لإيران بالتمركز

حالة تأهب.. الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة زرع قنابل على الحدود مع سوريا

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على أهداف لحماس بغزة

ترشيحاتنا

لوضع تصورات للعام الدراسى الجديد .. رئيس الوزراء يجتمع مع وزيري التعليم

ودعها بكلمة أحبك.. مرض غامض يودي بحياة طفل 8 أعوام في أحضان والدته

أضرار القهوة .. كوارث صحية للبنات واحذر الخضراء

9 متوفين.. ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي ببنها

وجود شبهة الكيدية.. النواب يكشف سبب رفضه رفع الحصانة عن مرتضى منصور

استعلم عن لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 3 خطوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. تعرف على فوائد الأرز باللبن

بـ الكاجوال الجذاب.. حنان مطاوع بإطلالة تكشف خسارتها للوزن

بعد تحذيرات الصحة.. خطورة تناول الفيتامينات والأدوية المناعية دون استشارة الطبيب