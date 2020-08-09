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أخبار العالم

بيان عاجل من الشرطة اللبنانية إثر اقتحام متظاهرين مباني وزارية

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أصدرت الشرطة اللبنانية، منذ قليل، بيانًا عاجلًا طلبت فيه من المتظاهرين الخروج من الأماكن التي وقعت فيها اشتباكات مع قوات الأمن.


وقال البيان: "مع ازدياد أعمال الشغب وارتفاع وتيرة الاعتداءات المتكرّرة على عناصرنا نطلب من المتظاهرين السلميين حفاظًا على سلامتهم الخروج فورًا من الاماكن التي تحصل فيها الاعتداءات ولن نقبل بالتعرّض لعناصرنا".


ومنذ قليل، اندلعت عدة حرائق صغيرة في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك إثر تجدد الاشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن.


يأتي ذلك أيضًا وسط اتهامات عديدة للحكومة برئاسة حسان دياب، بالتقصير في محاسبة المتورطين في الانفجار الذي شهدته العاصمة الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف. 


ومن المرجح أن تبلغ كلفة عملية إعادة إعمار بيروت مليارات الدولارات، فيما يتوقع اقتصاديون أن تبتلع آثار الانفجار ما يصل إلى 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.


وشهد الأسبوع الماضي تعاطفا جارفا مع لبنان من شتى أنحاء العالم، وأرسلت دول عدة دعما إنسانيا فوريا شمل إمدادات طبية، لكن لم تصدر إلى الآن تعهدات بتقديم مساعدات مالية.


وتجري الأجهزة القضائية اللبنانية تحقيقًا في الانفجار الذي قالت السلطات إنه ناجم عن تخزين كمية ضخمة من مادة نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت منذ 6 سنوات.
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