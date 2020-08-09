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المتحدث باسم الجالية المصرية بإيطاليا: الإجازات في أوروبا ستؤثر على عملية التصويت بانتخابات الشيوخ ..فيديو

الأحد 09/أغسطس/2020 - 07:23 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال محمد يوسف المتحدث باسم الجالية المصرية بايطاليا وأوروبا، إن تصويت المصريين في الخارج للاختيار من بين المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ مستمر لمدة يومين.

وأضاف محمد يوسف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن عملية الانتخابات هذه المرة جاءت فى فترة أجازات بإيطاليا وبالتالي سوف تتأثر عملية التصويت.

وتابع المتحدث باسم الجالية المصرية بايطاليا وأوروبا أن شهر أغسطس هو شهر أجازات فى كل أوروبا وبالتالي سوف تتأثر عملية تصويت المصريين فى أوروبا فى أنتخابات مجلس الشيوخ.

وأوضح محمد يوسف أن مسئولى الجالية المصرية تواصلوا مع المواطنين المصريين في ايطاليا لمتابعة عملية الانتخابات ولم تكن هذه المرة الاولى للتواصل معهم بل كان فى الماضى القريب عند حدوث أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن أكثر المشاكل التى واجهت الجالية المصرية هي طريقة الانتخابات عبر البريد، موضحا أنه تم التوعية بطرق التصويت الجديدة فى انتخابات مجلس الشيوخ.
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