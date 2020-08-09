أستاذ علوم سياسية يكشف السبب الرئيسي لمقاطعة السودان مفاوضات سد النهضة





قال الدكتور باسم رزق، أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن انسحاب السودان من مفاوضات سد النهضة ربما يكون أحد مؤشرات التعنت الأثيوبي، لافتا إلى موقف السودان يدل على تعثر المفاوضات وعدم تحقيق أي تقدم في الملفات والنقاط الخلافية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، فى تصريح لصدى البلد، إن مقاطعة السودان لمفاوضات سد النهضة يمكن أن يشكل أحد أدوات الضغط على الطرف الإثيوبي.

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وأشار رزق إلى أن موقف السودان سيكون أحد أطر الحل الذي يمكن أن تأتي من الضغط على إثيوبيا.

يذكر أن السودان أكد أنه سيقاطع مفاوضات سد النهضة، غدا الاثنين، لعدم التزام إثيوبيا بالأجندة المتفق عليها.