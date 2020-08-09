خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر

مع ارتفاع حرارة الجو يتوجه أغلبيتنا إلى المصايف، ويجب على كل بنت الظهور بمظهر مميز على البحر خاصة ولو كانت لا تفضل نزول البحر.





وتقول الفاشون بلوجر مرام سنوسي، إنه يجب اختيار فساتين تكون ذات إطلالة مميزة على البحر خاصة لو كنتي لا تفصلين النزول على البحر والاكتفاء بالجلوس على الشاطئ.





وأضافت مرام سنوسي، أنه يمكن ارتداء فستان واسع منقوش بالورود أو مقلم مع الشابوه ونظارة الشمس وسليبر، أو ترينيج رياضي وحذاء رياضي لسهولة الحركة.









وأكدت الفاشون بلوجر مرام سنوسي، أنه يمكنك ارتداء المايوه ومعه الكاش مايوه والشابوه ونظارة الشمس والسليبر، أو المايوه فقط إذ ربما تغيري رأيك في أي وقت لنزول البحر والاستمتاع به.





وأصافت الفاشون بلوجر مرام سنوسي، أن بعض البنات يكون عندهن هوس التسوق خلال المصيف، فلا مانع من شراء بعض الأشياء ولكن يجب الحذر من شراء أشياء لن تستخدميها خاصة أن الأسعار في المصايف تكون أغلى.