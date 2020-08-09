AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:52 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
مع ارتفاع حرارة الجو يتوجه أغلبيتنا إلى المصايف، ويجب على كل بنت الظهور بمظهر مميز على البحر خاصة ولو كانت لا تفضل نزول البحر.

وتقول الفاشون بلوجر مرام سنوسي، إنه يجب اختيار فساتين تكون ذات إطلالة مميزة على البحر خاصة لو كنتي لا تفصلين النزول على البحر والاكتفاء بالجلوس على الشاطئ.

وأضافت مرام سنوسي، أنه يمكن ارتداء فستان واسع منقوش بالورود أو مقلم مع الشابوه ونظارة الشمس وسليبر، أو ترينيج رياضي وحذاء رياضي لسهولة الحركة.


وأكدت الفاشون بلوجر مرام سنوسي، أنه يمكنك ارتداء المايوه ومعه الكاش مايوه والشابوه ونظارة الشمس والسليبر، أو المايوه فقط إذ ربما تغيري رأيك في أي وقت لنزول البحر والاستمتاع به.

وأصافت الفاشون بلوجر مرام سنوسي، أن بعض البنات يكون عندهن هوس التسوق خلال المصيف، فلا مانع من شراء بعض الأشياء ولكن يجب الحذر من شراء أشياء لن تستخدميها خاصة أن الأسعار في المصايف تكون أغلى.
خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر
خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر
خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر
خليكي شيك.. أفكار لإطلالة أنيقة علي البحر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للظهور بشكل مناسب.. مي محمد: تجنبي هذه الأخطاء عند اختيار فستان السواريه

على شاطئ البحر .. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

في صيف 2020.. نور الهدى تقدم طرق تحويل الملابس الكاجوال إلى فورمال

أفكار جريئة لـ"الفوتوسيشن" من إسراء مدحت

غادة عثمان: 6 قطع لا غنى عنها في دولابك

استوحي أفكارا لتنسيق التنورة "البليسيه" من نسمة الجوهري

ترشيحاتنا

كلام نهائي.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

وفاة بطل الحرافيش .. إبراهيم الشرقاوي.. عاش مأساة في حياته أبعدته عن التمثيل

الكشف عن تمثال لأحد كهنة الإله حتحور فى ميت رهينة.. تفاصيل

عقوبات فرنسية على شخصيات لبنانية تشمل حجز أموال في الخارج

الأهلي فى ورطة .. صحيفة إنجليزية تكشف تطورات موقف رمضان صبحي

حمو بيكا يخطف الأنظار في الساحل الشمالي بعد حادث سيارة مدير أعماله ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حمو بيكا يخطف الأنظار في الساحل الشمالي بعد حادث سيارة مدير أعماله ..شاهد

طريقة عمل الشيش طاووق في 15 دقيقة

بالريال السعودي.. سعر فستان درة في أحدث ظهور لها