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رياضة

الأهلي وإنبي.. شوط أول سلبي والغضب يلازم رينيه فايلر لإهدار الفرص

الأحد 09/أغسطس/2020 - 08:53 م
لقاء الأهلي وإنبي
لقاء الأهلي وإنبي
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حسام الحارتي
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الأهلي وإنبي بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما الآن باستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الـ 15 من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بهجمة منظمة من لاعبي النادي الأهلي، وبعد عدة تمريرات من منتصف الملعب وصلت الكرة إلي مروان محسن منفردا بحارس مرمي إنبي فسددها بقوة ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.

وأهدر لاعبو المارد الأحمر العديد من الفرص حيث تمكن مروان محسن من الانفراد بمرمي إنبي في الدقيقة "11"، من عمر المباراة ولكن تمكن رامي صبري مدافع إنبي من التصدي له ليحول الكرة إلى ركلة ركنية لصالح المارد الأحمر.

وفي الدقيقة 14 تمكن جيرالدو لاعب الأهلي من تمرير كرة عرضية داخل منطقة جزاء إنبي تمكن حارس الفريق البترولي من إبعادها.

وفي الدقيقة 26 أهدر  أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي فرصة حقيقة كادت أن تسكن شباك إنبي عقب استقباله كرة عرضية ليتمكن من توجيهها برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وأوقف حكم المباراة اللقاء في الدقيقة 30 لتناول اللاعبين المياه وفقا لشروط الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبات الغضب واضحا على رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي بسبب إهدار العديد من الفرص التي كانت تنهي المباراة .

ودخل الأهلي بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمود متولي وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي  وجيرالدو و مروان محسن.‏

وجاء تشكيل إنبي:

حمود جاد، علي فوزي، إبراهيم يحيى، عبدالرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، محمد عرابي، أحمد العجوز، أحمد علي، عبدالرحمن عماد، كريم فؤاد، عمرو ناصر
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