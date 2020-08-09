الأهلي وإنبي.. شوط أول سلبي والغضب يلازم رينيه فايلر لإهدار الفرص

تمكن

من الانفراد بمرمي إنبي في الدقيقة "11"، من عمر المباراة ولكن تمكن رامي صبري مدافع إنبي من التصدي له ليحول الكرة إلى ركلة ركنية لصالح المارد الأحمر.

وأهدر لاعبو المارد الأحمر العديد من الفرص حيث