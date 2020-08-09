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فن

أغنية صاحبة رأي لـ إليسا تحقق 5 ملايين مشاهدة

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:17 م
اليسا
اليسا
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آيه عاطف
حققت أغنية "صاحبة رأي" للفنانة إليسا، نجاحا كبيرا، وكسرت حاجز الـ ٥ ملايين مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها على "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه".

ومن كلمات الأغنية "أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

أغنية "صاحبة رأي" كلمات: أسامة مصطفى، وألحان : سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي: هادي شرارة، وهندسة صوت وميكس: ايلي بربر.

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