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زوجتي طارت في الهواء.. عريس لبناني: قاعة الفرح مطلة على مرفأ بيروت وتدمرت بالكامل قبل وصولنا

الأحد 09/أغسطس/2020 - 11:37 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
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عادل نصار
كشف الدكتور أحمد صبيح، وهو عريس لبنانى، عن رؤيته جحيم تفجيرات مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الجارى، أثناء جلسة تصوير له ولعروسته، بوسط العاصمة اللبنانية، مشيرًا إلى أن القاعة التى كانت ستشهد حفل الزفاف كانت مطلة على المرفأ الذى شهد الكارثة.

وأضاف "أحمد صبيح"، خلال لقاء له مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر التليفزيون المصرى، "كنا نعمل جلسة تصوير بمنطقة الصيفى وسط بيروت ووقعت الكارثة.. ولحظة الانفجار شفته بعينى ورأيت موجة الدخان المتصاعدة فى الهواء عندما كنت أنظر إلى السماء  وبعد ثانية وجدت زوجتى تطير فى الهواء".

وأكد "أحمد صبيح"، أنه عقب ذلك أخذ عروسه إلى داخل المطعم الذى كان يجرى جلسة التصوير أمامه للوقوف على حقيقة ما جرى، مشيرًا إلى أنه عقب ذلك قرر الذهاب إلى المنزل والتوقف عن استكمال باقى المراسم، المعدة مسبقًا. 

وتابع: "المطعم الذى كنا ننوى عمل حفل الزفاف فيه كان بالقرب من المرفأ وتم تدميره بالكامل وسقط شهداء به.. وقلنا الحمد الله على ما صار معنا وربنا ينجى بيروت".

وعلقت زوجته الدكتورة إسراء سبلانى، التى شاركته الحوار، قائلة لم نكن نعلم بحجم الكارثة نظرًا لعدم وجود هواتف معنا، ولكن بعد اتضاح الرؤية حمدنا الله على ما حدث.

وتابعت "لا افكر فى استكمال فرحتى الآن والشعب اللبنانى يعيش هذه الكارثة".

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