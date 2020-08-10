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بين الناس

سكان القليوبية يستغيثون بسبب أكوام القمامة

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 06:02 ص
رنا اشرف
استغاث سكان منشية النور شارع ترعة الإشارة ببنها محافظة القليوبية بموقع صدى البلد بسبب المعاناة من أكوام القمامة.

واشتكى المواطنون بعد تراكم أكوام القمامة و ظهور رائحه كريهة لها، بالإضافة إلى إلقاء العمال القمامة هناك مما أدى إلى وجود كم غير عادى من الكلاب الضالة.

وأضاف المواطنون أنهم تقدموا بشكوى إلى مكتب المحافظ بعد ظهور ثعابين وناموس وذباب بسببها وكذلك قدموا شكوى إلى مجلس المدينة ولكن دون رد أو جدوى.

ويناشد المواطنون الحكومة حل الأزمة واتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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