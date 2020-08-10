سكان القليوبية يستغيثون بسبب أكوام القمامة

استغاث سكان منشية النور شارع ترعة الإشارة ببنها محافظة القليوبية بموقع صدى البلد بسبب المعاناة من أكوام القمامة.





واشتكى المواطنون بعد تراكم أكوام القمامة و ظهور رائحه كريهة لها، بالإضافة إلى إلقاء العمال القمامة هناك مما أدى إلى وجود كم غير عادى من الكلاب الضالة.





وأضاف المواطنون أنهم تقدموا بشكوى إلى مكتب المحافظ بعد ظهور ثعابين وناموس وذباب بسببها وكذلك قدموا شكوى إلى مجلس المدينة ولكن دون رد أو جدوى.





ويناشد المواطنون الحكومة حل الأزمة واتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.



