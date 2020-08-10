مدرسة بالمنوفية تفرض حجابا إجباريا على البنات.. تفاصيل

أكد الدكتور شوكت المصري، الأستاذ بأكاديمية الفنون، أن مدرسة ابنته بالمنوفية تطبق الحجاب الإجباري على البنات.





وتابع شوكت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:"أن صديقات ابنته أخبروها بضرورة جلب حجاب معها إلى المدرسة.





ولفت إلى أن ابنته لا ترتدي الحجاب، وصديقتها أخبروها بأن من الفتاة التي ستذهب للمدرسة بدون حجاب سيتم طردها.





وأشار إلى أنه علم من نائب محافظ المنوفية، أن مديرة المدرسة السابقة كانت تجلب مقصا وتقص به أي شعر يخرج من حجاب أي تلميذة، منوها إلى أن نائب المحافظ أخبره أن ذلك لن يحدث في العام الجديد، ولكل فتاة حرية الاختيار حسب إذا ما كانت محجبة أو لا، مع الالتزام بقواعد التربية والتعليم من عدم وضع وشوم أو مانكير.





وأوضح المشكلة ليست خاصة بابنته لأن البعض أخبره بنقل ابنته لمدرسة أخرى، متابعا: “لكن إحنا معندناش دواعش وإرهابيين في المدارس، ومتنمرين يهينون الطلاب أمام بعضها”.





أكمل: “كده بنحارب دواعش في سيناء والثقافة والفنون، لكن يجي المتحكمون في المدارس الإعدادية تحديدا يمارسون ذلك على الطلاب”.



